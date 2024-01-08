Армейцы рф обстреливают Херсон

В Херсоне раздаются взрывы. Россияне бьют по центральной части города. Глава ОВА Александр Прокудин призывает херсонцев оставаться в укрытии, передает УНН.

Детали

В городе раздаются взрывы. российская армия обстреливает центральную часть Херсона! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах! - написал Прокудин в Телеграм.

Оккупированная часть Херсонской области осталась без электричества

Напомним,

Херсонскую область за прошедшие сутки российские войска атаковали 131 раз, известно о двух погибших и 5 раненых людей.