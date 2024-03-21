Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  50256 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  103485 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  120851 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  110706 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134863 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128425 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141883 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145399 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133558 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128437 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  287254 просмотра

Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию

Судебно-медицинские эксперты идентифицировали останки 4 жертв и ожидают, что завтра будет подтверждена пятая жертва российского ракетного удара по гражданскому производственному объекту в Харькове 20 марта, повлекшего масштабный пожар.

Война •   •  10901 просмотра
Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию

Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление

Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки согласились, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность после российской агрессии, хотя Венгрия и Словакия прямо не подтвердили поддержку этого заявления.

Война •   •  12766 просмотра
Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление

Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров

В полуфинале плей-офф Евро-2024 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а победитель встретится с Израилем или Исландией за путевку на турнир.

спорт •   •  12967 просмотра
Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров

Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу

Украина и ЕС обсудили сотрудничество по дорогам солидарности, сети TEN-T, пограничной инфраструктуре, либерализации грузовых перевозок, экспортного потенциала и поддержки авиационной отрасли.

Экономика •   •  16065 просмотра
Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу

Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 67 боевых столкновений, отбив 24 российские атаки на Новопавловском направлении - самом горячем участке фронта за последний месяц.

Война •   •  14433 просмотра
Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Сегодня состоялось первое заседание ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева по закрытым станциям "Киевского метрополитена". Безгин отметил, что на сегодняшнем заседании ВСК все вопросы не успели решить, поэтому будет продолжение.

политика •   •  50256 просмотра
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы

Пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нелегалов в Молдову за $6000 с человека с предоплатой $1000 через чат-бот Telegram.

Криминал и ЧП •   •  14477 просмотра
В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы

The Hill: демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит

Демократы в Конгрессе готовы поддержать предоставление помощи Украине в кредит, если это поможет выйти из тупика, хотя они предпочитают пакет экстренной внешней помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины.

Война •   •  17506 просмотра
The Hill: демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит

Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: о чем шла речь

Президент Зеленский обсудил с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Бауэром приоритетные оборонные потребности Украины, усиление координирующей роли НАТО в поддержке Украины и ожидания от предстоящего саммита НАТО во время своего визита в Украину.

Война •   •  16447 просмотра
Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: о чем шла речь

РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных

Российские добровольческие военные подразделения, состоящие из российских граждан, которые борются против путинского режима, уже более недели ведут бои в белгородской и курской областях россии, чтобы предотвратить потенциальное наступление российских войск на Украину с этого направления, нанося значительные потери российским войскам.

Война •   •  17169 просмотра
РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных