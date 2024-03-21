Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию

В Харькове следователи-криминалисты установили личности погибших 20 марта во время ракетного удара россиян по гражданскому производственному объекту. В частности, уже есть подтвержденные данные об останках 4 жертв российской агрессии, данные по 5го погибшего обещают окончательно подтвердить завтра. Об этом сообщил главный следователь Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Уже знаем, кто именно погиб от вражеского удара в Харькове. ... Со вчерашнего дня все пятеро считались пропавшими без вести. Но благодаря оперативной работе наших следователей и криминалистов, уже подтверждены личности четырех погибших. Образцы буккального эпителия матери главного инженера уже направляются к нам из Славянска, там с ней работали наши коллеги. Мы точно знаем, что этот человек находился внутри во время удара. Второй день он не выходит на связь. Уже завтра, после исследований и анализов сможем точно сказать, именно он является пятой жертвой военного преступления россиян. - написал Болвинов.

Детали

По данным следователей среди погибших двое макетчиков-дизайнеров предприятия, которое занимается вывесками. Мужчинам было 51 и 42 года. Оба сгорели на пятом этаже. Одного из них идентифицировали благодаря совпадению с ДНК его матери, другого - с образцами брата.

Также Болвинов сообщил, что криминалисты установили личности двух погибших женщин. Одна из них работала в этом здании бухгалтером на предприятии, которое изготавливало электрооборудование. Ей было 56 лет, тело также нашли на пятом этаже. Ее образцы совпали с отобранным ДНК родного брата.

Другая погибшая женщина - менеджер по сбыту указанного предприятия.

Одной из первых мы идентифицировали 54-летнюю менеджера по сбыту, ее рабочее место тоже было на пятом этаже. Образцы ДНК совпали с образцами ее дочери. - написал Болвинов.

Пятая жертва по данным правоохранителей вероятнее всего - главный инженер на том же предприятии, куда попал вражеский снаряд. Подтверждение его личности криминалисты получат завтра.

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Напомним

20 марта около 13:00 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. По предварительным данным удар по городу был нанесен ракетой Х-59.

Масштабный пожар на площади около 10 000 квадратных метров, возникший в результате ракетного удара по гражданскому производственному объекту в Харькове спасатели потушили только на следующий день.

В пятницу, 22 марта, в Харькове будет объявлен День траура по погибшим в результате атаки россиян 20 марта.