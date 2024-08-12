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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковская область планирует ужесточить комендантский час на приграничных и фронтовых территориях - ОВА

Харьковская область планирует ужесточить комендантский час на приграничных и фронтовых территориях - ОВА

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 10:39  •  18758 просмотра

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В Харьковской области планируют ужесточить требования комендантского часа для приграничных и фронтовых территорий. Фиксируется уменьшение обстрелов, но сохраняется ракетная опасность, также планируется возобновление офлайн-обучения в отдельных районах.

В Харьковской области планируют ужесточить требования комендантского часа для приграничных и непосредственно фронтовых территорий. При этом в регионе фиксируют уменьшение количества вражеских обстрелов благодаря эффективной работе Сил обороны. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Для приграничных и непосредственно фронтовых территорий планируем усиливать требования комендантского часа - для того, чтобы Силам обороны ничто не мешало эффективно выполнять задачи

- написал Синегубов в Telegram.

Детали

При этом, по его словам, продолжают "фиксировать уменьшение количества обстрелов по территории Харьковской области". "Это - следствие эффективной работы Сил обороны. Однако все равно сохраняется высокая ракетная опасность по всей области", - отметил глава ОВА.

Также он сообщил, что с сентября планируется в Красноградском и Лозовском районе восстановить офлайн-обучение в отдельных учебных заведениях, при условии наличия безопасных защитных сооружений. "До конца года будем увеличивать их количество", - подчеркнул Синегубов.

"Относительно подготовки к отопительному сезону - идем по плану. Срывов отопительного сезона, если не будут повторяться массовые удары по энергоинфраструктуре, не планируется", - указал глава ОВА.

В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва12 августа 2024, 06:40 • 26636 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
kharkivХарьков
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