Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ

Группа антикремлевских хакеров получила доступ к сети Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и, по их словам, скачала данные о сотнях тысяч заключенных. Об этом сообщает телеканал CNN, с которым связались хакеры, передает УНН.

Детали

Хакеры утверждают, что они похитили базу данных ФСИН, которая содержит информацию о примерно 800 тысячах российских заключенных, их родственников и контакты, включая данные о заключенных колонии, где 16 февраля умер Навальный.

Они также разместили фотографию политика с женой Юлией на политическом митинге на внутреннем сайте ФСИН.

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Как рассказывает CNN, хакеры назвали себя представителями разных национальностей, включая русских эмигрантов и украинцев. Они объяснили, что делятся этими данными "в надежде, что кто-то сможет связаться с ними и помочь понять, что произошло с Навальным".

Кроме того, группа получила доступ к тюремному онлайн-магазину, где родственники заключенных покупают для них продукты, и изменила цены на некоторые товары, снизив их до одного рубля. Об этом свидетельствуют скриншоты и видео, опубликованные хакерами.

На сайте магазина хакеры также разместили фото Навального. Они разослали предупреждение администраторам онлайн-магазина тюрьмы не удалять изображение политика, а когда получили отказ, уничтожили один из серверов.

Дополнение

Отмечается, что анализ, проведенный CNN, обнаружил несколько дублирующих записей в базе данных, однако в ней по-прежнему содержится информация о сотнях тысяч людей.

CNN удалось сопоставить несколько имен заключенных на скриншотах, которыми поделились хакеры, с людьми, которые, согласно публичным записям, сейчас находятся в российской тюрьме.

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Также исследователь американской кибербезопасности компании SentinelOne в комментарии для CNN подтвердил, что обнародованные данные имеют все признаки подлинности и действительно происходят из тюремного магазина.

Напомним

ЕС ввел санкции против 33 человек и 2 организаций, причастных к смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии строгого режима.