Городские власти обратились к Кабинету министров Украины с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через реку Днепр во избежание аварийных ситуаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

"Городская власть обратилась к Правительству с требованием принять меры по реставрации с приспособлением моста им. Е.А. Патона через р. Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций. Соответствующее письмо сегодня, 1 августа, подписал мэр Киева Виталий Кличко", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что по настоянию правительства, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины город передал мост им. Е.О. Патона для ремонта в проект "Большая стройка".

"Так, Постановлением Кабмина № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года распоряжением КГВА коммунальная корпорация "Киевавтодор" передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации Службе", - отмечается в сообщении.

Столичная администрация заявляет, что неоднократно обращалась в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева.

"Однако в течение двух лет никаких работ для улучшения состояния сооружения не проведено. Вместе с тем, специалисты городского коммунального предприятия "Киевавтодормост" все это время проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения, постоянно выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию", - информирует КГГА.

Дополнение

Председатель и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов сообщал, что мост Патона и мост Метро имеет аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже.

Министерство инфраструктуры Украины в 2023 году сообщало, что в Украине 10% мостов находятся в аварийном состоянии. Среди них - мост Патона и мост Метро.