Киев • УНН
Городские власти Киева обратились к Кабмину с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через Днепр. В течение двух лет никаких работ для улучшения состояния стратегически важного сооружения не проведено.
Городские власти обратились к Кабинету министров Украины с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через реку Днепр во избежание аварийных ситуаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
"Городская власть обратилась к Правительству с требованием принять меры по реставрации с приспособлением моста им. Е.А. Патона через р. Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций. Соответствующее письмо сегодня, 1 августа, подписал мэр Киева Виталий Кличко", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что по настоянию правительства, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины город передал мост им. Е.О. Патона для ремонта в проект "Большая стройка".
"Так, Постановлением Кабмина № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года распоряжением КГВА коммунальная корпорация "Киевавтодор" передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации Службе", - отмечается в сообщении.
Столичная администрация заявляет, что неоднократно обращалась в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева.
"Однако в течение двух лет никаких работ для улучшения состояния сооружения не проведено. Вместе с тем, специалисты городского коммунального предприятия "Киевавтодормост" все это время проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения, постоянно выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию", - информирует КГГА.
Дополнение
Председатель и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов сообщал, что мост Патона и мост Метро имеет аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже.
Министерство инфраструктуры Украины в 2023 году сообщало, что в Украине 10% мостов находятся в аварийном состоянии. Среди них - мост Патона и мост Метро.