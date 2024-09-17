КГГА опровергает заявления о плохом качестве воздуха в Киеве

На фоне заявлений гидрометцентра о плохом качестве воздуха в Киеве в КГГА заявили, что по состоянию на вторник воздух имеет низкий уровень загрязнения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

В Киеве по состоянию на вечер 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий - говорится в заявлении КГГА.

В ведомстве отмечают, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Контекст

Во вторник, 17 сентября, в Гидрометцентре заявили, что в столице среднесуточное содержание диоксида азота превышает предельно допустимые концентрации.

Специалисты также предупредили, что 18-19 сентября показатель будет превышать критический уровень, что может негативно влиять на самочувствие людей

У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА