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У Києві попередили про забруднення повітря: можливий негативний вплив на самопочуття

Київ • УНН

 • 18102 перегляди

У Києві зафіксовано перевищення концентрації діоксиду азоту в повітрі. 18-19 вересня очікується критичний рівень забруднення, але з 20 вересня ситуація має покращитися завдяки зміні погодних умов.

Станом на 17 вересня у столиці середньодобовий вміст діоксиду азоту перевищує гранично допустимі концентрації. 18-19 вересня показник буде перевищувати критичний рівень, що може негативно впливати на самопочуття людей, повідомили в  Гідрометцентрі, передає УНН.  

За даними стаціонарних пунктів спостереження УкрГМЦ за станом атмосферного повітря 17 вересня 2024 року середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК)

- йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

Зазначається, що впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей.

В Гідрометцентрі розповіли, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря.

"20-22 вересня північний вітер та зниження температури в нічні та ранкові години сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин", - додали в Гідрометцентрі.

Нагадаємо 

Станом на ранок 17 вересня у Києві було зафіксовано низький рівень забруднення атмосферного повітря, попри попередження про можливе погіршення через пожежу у Вишгородському районі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївЗдоров'я

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