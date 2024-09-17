У Києві попередили про забруднення повітря: можливий негативний вплив на самопочуття
Київ • УНН
У Києві зафіксовано перевищення концентрації діоксиду азоту в повітрі. 18-19 вересня очікується критичний рівень забруднення, але з 20 вересня ситуація має покращитися завдяки зміні погодних умов.
Станом на 17 вересня у столиці середньодобовий вміст діоксиду азоту перевищує гранично допустимі концентрації. 18-19 вересня показник буде перевищувати критичний рівень, що може негативно впливати на самопочуття людей, повідомили в Гідрометцентрі, передає УНН.
За даними стаціонарних пунктів спостереження УкрГМЦ за станом атмосферного повітря 17 вересня 2024 року середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК)
Зазначається, що впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей.
В Гідрометцентрі розповіли, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря.
"20-22 вересня північний вітер та зниження температури в нічні та ранкові години сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин", - додали в Гідрометцентрі.
Нагадаємо
Станом на ранок 17 вересня у Києві було зафіксовано низький рівень забруднення атмосферного повітря, попри попередження про можливе погіршення через пожежу у Вишгородському районі.