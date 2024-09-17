В Киеве предупредили о загрязнении воздуха: возможно негативное влияние на самочувствие

По состоянию на 17 сентября в столице среднесуточное содержание диоксида азота превышает предельно допустимые концентрации. 18-19 сентября показатель будет превышать критический уровень, что может негативно влиять на самочувствие людей, сообщили в Гидрометцентре, передает УНН.

По данным стационарных пунктов наблюдения УкрГМЦ за состоянием атмосферного воздуха 17 сентября 2024 года среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что в течение 18-19 сентября благодаря сухой и теплой погоде содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень - 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей.

В Гидрометцентре рассказали, что теплая и сухая погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха.

"20-22 сентября северный ветер и снижение температуры в ночные и утренние часы будет способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ", - добавили в Гидрометцентре.

Напомним

По состоянию на утро 17 сентября в Киеве был зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха, несмотря на предупреждение о возможном ухудшении из-за пожара в Вышгородском районе.