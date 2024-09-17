КМДА спростовує заяви про погану якість повітря в Києві
Київ • УНН
КМДА заявила про низький рівень забруднення повітря в Києві, спростовуючи інформацію Гідрометцентру. За даними адміністрації, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано.
На тлі заяв гідрометцентру щодо поганої якості повітря у Києві в КМДА заявили, що станом на вівторок повітря має низький рівень забруднення. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
У Києві станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості повітря низький
У відомстві наголошують, що перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано.
Контекст
У вівторок, 17 вересня, в Гідрометцентрі заявили, що у столиці середньодобовий вміст діоксиду азоту перевищує гранично допустимі концентрації.
Фахівці також попередили, що 18-19 вересня показник буде перевищувати критичний рівень, що може негативно впливати на самопочуття людей
У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА17.09.24, 10:28 • 18279 переглядiв