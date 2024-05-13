Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за убийство своей жены. Его брат Бахытжан Байжанов получил срок в 4 года за решеткой. Такой приговор зачитала судья Айжан Кульбаева, передает корреспондент УНН.

Детали

Суд признал подсудимого Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве и назначил наказание по двум статьям - 7 и 20 лет заключения.

Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Бишимбаеву назначили 24 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в пенитенциарном учреждении с максимальным уровнем безопасности.

Брата экс-министра Бахытжана Байжанова признали виновным в сокрытии убийства и назначили наказание в виде 4 лет заключения.

Также с Бишембаева и его брата взыщут судебные издержки за проведение судебных экспертиз.

Напомним

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев предстал перед судом за жестокое убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, которую, как утверждается, пытали в течение 8 часов перед смертью.

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт