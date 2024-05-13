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Казахського ексміністра Бішимбаєва засудили до 24 років позбавлення волі за вбивство дружини

Казахського ексміністра Бішимбаєва засудили до 24 років позбавлення волі за вбивство дружини

Київ • УНН

 • 16962 перегляди

Колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв засуджений до 24 років позбавлення волі за жорстоке вбивство своєї дружини Салтанат Нукенової, а його брат Бахытжан Байжанов отримав 4 роки за приховування вбивства.

Спеціалізований міжрайонний  суд у кримінальних справах Астани засудив ексміністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва до 24 років позбавлення волі за вбивство своєї дружин. Його брат Бахитжан Байжанов отримав термін у 4 роки за гратами. Такий вирок зачитала суддя Айжан Кульбаева, передає кореспондент УНН.

Деталі

Суд визнав підсудного Куандика Бішимбаєва винним у вбивстві та призначив покарання за двома статтями - 7 та 20 років ув'язнення.

Шляхом часткового складання призначених покарань остаточно Бішимбаєву призначили 24 роки позбавлення волі. Відбуватиме покарання він в пенітенціарній установі з максимальним рівнем безпеки.

Брата ексміністра Бахитжана Байжанова визнали винним у приховуванны вбивства та призначили покарання у вигляді 4 років ув'язнення.

Також з Бішембаєва та його брата стягнуть судові витрати за проведення судових експертиз.

Нагадаємо

Колишній міністр національної економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв постав перед судом за жорстоке вбивство своєї цивільної дружини Салтанат Нукенової, яку, як стверджується, катували протягом 8 годин перед смертю.

Ексміністр економіки Казахстану Бішимбаєв міг задушити свою дружину - судмедексперт09.04.24, 17:44 • 28181 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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