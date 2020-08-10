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Катастрофа рейса PS752: Ирану придется компенсировать убытки МАУ - Енин

Катастрофа рейса PS752: Ирану придется компенсировать убытки МАУ - Енин

Киев  •  УНН

 • 12029 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях. Об этом в своем Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

“Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки”, — написал Енин.

Он добавил, что во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. “Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров”, — добавил замглавы МИД.

“Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Согласно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях”, — пояснил Енин.

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Напомним, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном. Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по сбиванию пассажирского самолета авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 году в Тегеране.

Также напомним, что объемы компенсаций за сбивание самолета “Международных авиалиний Украины” иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Как сообщал УНН, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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