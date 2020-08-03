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Катастрофа літака МАУ в Ірані: у МЗС "звірили годинники" з представниками потерпілих держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін після переговорів з іранською делегацією провів зустріч з послами держав, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі МАУ над Тегараном в січні. Про це Єнін написав в своєму Facebook, передає УНН.

"Звірили годинники щодо результатів перемовин з Послами та представниками потерпілих держав, які втратили своїх громадян внаслідок збиття літака #PS752", - написав Єнін.

Він також наголосив, що "ми прагнемо встановлення істини, притягнення до відповідальності всіх винних у цій жахливій трагедії та виплати належних компенсацій".

Нагадаємо, у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном. Наступний раунд переговорів української та іранської сторін щодо збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ відбудеться у жовтні 2020 року в Тегерані.

Також нагадаємо, що обсяги компенсацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних.

Як повідомляв УНН, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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