Какие изменения предлагается в законопроекте, что касается социально жилья

Во время обсуждений изменений в законопроект "Об основных принципах жилищной политики" был предложен ряд рекомендаций, в частности использование в качестве социального жилья общежитий учебных заведений, подлежащих сокращению. Об этом сообщили в Министерстве восстановления, пишет УНН.

В ходе дискуссий были внесены рекомендации для будущих законодательных изменений, которые включают:

закрепление в законодательстве конкретного процента из государственного или местных бюджетов на развитие жилищного фонда социального назначения;

преобразование общежитий учебных заведений, которые сокращаются или реорганизуются, в социальное жилье;

создание фондов аренды средней и долгосрочной продолжительности на уровне громад, учитывая ограниченные возможности местных бюджетов для выкупа недвижимости;

привлечение международных доноров и благотворительных фондов к финансированию жилищных программ с четкими законодательными гарантиями целевого использования средств;

внесение изменений в Налоговый кодекс относительно определения размера и структуры налогов, предназначенных для поддержки государственных жилищных программ.

Напомним

Более 2 тысяч украинцев получили новые квартиры и дома по программе "е-Відновлення", при этом чаще всего жилье покупают в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.