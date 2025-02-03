Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция
Киев • УНН
МВД разъяснило процедуру обмена старого бумажного водительского удостоверения на современную ID-карту. Для обмена нужно посетить любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.
Для обмена достаточно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
Если у вас бумажное ламинированное водительское удостоверение или выдано до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, самое время задуматься о его обмене.
В ведомстве объяснили, как обменять водительское удостоверение, и какие нужны документы, а также указали стоимость услуги.
Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:
Для обмена документа необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.
Перед этим необходимо осуществить предварительную запись.
Это важно:
Регистрация на услуги доступна на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись;
Или в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.
Следует учесть и не забыть весь необходимый пакет документов:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- водительское удостоверение, подлежащее обмену;
- медицинскую справку (на время действия военного положения не обязательна).
Для удобства:
Администратору сервисного центра МВД в приложении Дія можно предъявить:
паспорт гражданина Украины в виде ID-карты,
выписка о месте жительства;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Также в МВД предупредили, что фотографию заранее распечатывать не нужно.
Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД.
Напомним,
Автоматическое лишение водительских прав за неявку по повестке невозможно. Ограничение права управления транспортом возможно только по решению суда после рассмотрения иска от ТЦК.
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