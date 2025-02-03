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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция

Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция

Киев  •  УНН

 • 2804 просмотра

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МВД разъяснило процедуру обмена старого бумажного водительского удостоверения на современную ID-карту. Для обмена нужно посетить любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.

Для обмена достаточно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Если у вас бумажное ламинированное водительское удостоверение или выдано до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, самое время задуматься о его обмене. 

- говорится в заметке МВД.

В ведомстве объяснили, как обменять водительское удостоверение, и какие нужны документы, а также указали стоимость услуги.

Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:

Для обмена документа необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Перед этим необходимо осуществить предварительную запись.

Это важно:

Регистрация на услуги доступна на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись;

Или в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.

Следует учесть и не забыть весь необходимый пакет документов:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • водительское удостоверение, подлежащее обмену;
  • медицинскую справку (на время действия военного положения не обязательна).

Для удобства:

Администратору сервисного центра МВД в приложении Дія можно предъявить:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты,

выписка о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также в МВД предупредили, что фотографию заранее распечатывать не нужно. 

Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД.

Напомним,

Автоматическое лишение водительских прав за неявку по повестке невозможно. Ограничение права управления транспортом возможно только по решению суда после рассмотрения иска от ТЦК.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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