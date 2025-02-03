Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция

Для обмена достаточно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Если у вас бумажное ламинированное водительское удостоверение или выдано до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, самое время задуматься о его обмене.

В ведомстве объяснили, как обменять водительское удостоверение, и какие нужны документы, а также указали стоимость услуги.

Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:

Для обмена документа необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Перед этим необходимо осуществить предварительную запись.

Это важно:

Регистрация на услуги доступна на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись;

Или в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.

Следует учесть и не забыть весь необходимый пакет документов:

Для удобства:

Администратору сервисного центра МВД в приложении Дія можно предъявить:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты,

выписка о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также в МВД предупредили, что фотографию заранее распечатывать не нужно.

Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД.