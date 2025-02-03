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Як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку: покрокова інструкція

Як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку: покрокова інструкція

Київ • УНН

 • 38149 перегляди

МВС роз'яснило процедуру обміну старого паперового посвідчення водія на сучасну ID-картку. Для обміну потрібно відвідати будь-який сервісний центр МВС з необхідними документами.

Для обміну достатньо звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін. 

- ідеться у дописі МВС.

У відомстві пояснили, як обміняти посвідчення водія, і які потрібні документи, а також зазначили вартість послуги.

Ось основні моменти, на які слід звернути увагу:

Для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Перед цим необхідно здійснити попередній запис.

Важливо:

Реєстрація на послуги доступна на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис;

Або у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.

Слід врахувати і не забути весь необхідний пакет документів:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
    • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
      • посвідчення водія, що підлягає обміну;
        • медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

          Для зручності:

          Адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія можна пред'явити:

          паспорт громадянина України у вигляді ID-картки,

          витяг про місце проживання;

          реєстраційний номер облікової картки платника податків.

          Також в МВС попередили, що фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. 

          Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.

          Нагадаємо

          Автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою неможливе. Обмеження права керування транспортом можливе лише за рішенням суду після розгляду позову від ТЦК.

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          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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