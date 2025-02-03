Як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку: покрокова інструкція
Київ • УНН
МВС роз'яснило процедуру обміну старого паперового посвідчення водія на сучасну ID-картку. Для обміну потрібно відвідати будь-який сервісний центр МВС з необхідними документами.
Для обміну достатньо звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Деталі
Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін.
У відомстві пояснили, як обміняти посвідчення водія, і які потрібні документи, а також зазначили вартість послуги.
Ось основні моменти, на які слід звернути увагу:
Для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
Перед цим необхідно здійснити попередній запис.
Важливо:
Реєстрація на послуги доступна на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис;
Або у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.
Слід врахувати і не забути весь необхідний пакет документів:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, що підлягає обміну;
- медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
Для зручності:
Адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія можна пред'явити:
паспорт громадянина України у вигляді ID-картки,
витяг про місце проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Також в МВС попередили, що фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно.
Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.
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