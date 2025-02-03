Як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку: покрокова інструкція

Для обміну достатньо звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін.

У відомстві пояснили, як обміняти посвідчення водія, і які потрібні документи, а також зазначили вартість послуги.

Ось основні моменти, на які слід звернути увагу:

Для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Перед цим необхідно здійснити попередній запис.

Важливо:

Реєстрація на послуги доступна на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис;

Або у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.

Слід врахувати і не забути весь необхідний пакет документів:

Для зручності:

Адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія можна пред'явити:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки,

витяг про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також в МВС попередили, що фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно.

Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.