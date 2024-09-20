Качество воздуха в Киеве: на севере улучшается, на юге пока не нормализовалось

В северной части Киева улучшается состояние качества воздуха. В южной и юго-восточной частях столицы ситуация пока не нормализовалась. Концентрация частиц пыли, которая сейчас является основным загрязнителем в городе, в пять раз превышает норму. Об этом сказал во время брифинга в пятницу директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, пишет УНН.

Детали

"В городе Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Сначала это ухудшение было зафиксировано в северной части, а затем распространилось фактически на весь город. Речь идет о повышении концентрации взвешенных частиц пыли, которые являются продуктами горения. Причиной ухудшения качества атмосферного воздуха являются пожары в экосистемах в Киевской, Черниговской и Сумской области. Преимущественно это пожар на торфяниках, но, к сожалению, имеем пожары и в лесах в том числе. Также на состояние нашего воздуха влияет и метерологическая ситуация, которая сложилась сегодня в Киеве: фактическое отсутствие ветра не дает возможность загрязняющим веществам быстро рассеиваться", - сказал Возный.

При этом, по его словам, радиационный фон столицы - абсолютно в норме.

"Уже сейчас мы наблюдаем снижение,... начиная с северной части, в среднем где-то на 20%. К сожалению, ситуация в южной части города и юго-восточной остается пока достаточно загрязненной. В среднем загрязнение, о котором мы говорим, в пять раз превышает норму по предельно допустимым концентрациям, именно по частицам пыли", - отметил Возный.

Для уменьшения негативного влияния на состояние здоровья, как указали в КГГА, рекомендуется:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

отдавать предпочтение закрытым помещениям с вентиляцией, оснащенной HEPA-фильтрами;

держать окна закрытыми;

по возможности включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;

воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе, а потренироваться дома;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;

по возможности, отказаться от пользования собственным автотранспортом, вместо этого отдать предпочтение общественному.

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