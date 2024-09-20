Якість повітря в Києві: на півночі покращується, на півдні поки не нормалізувалася

У північній частині Києва покращується стан якості повітря. У південній і південно-східній частинах столиці ситуація поки не нормалізувалась. Концентрація частинок пилу, який наразі є основним забруднювачем у місті, в п'ять разів перевищує норму. Про це сказав під час брифінг у п'ятницю директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, пише УНН.

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"У місті Києві спостерігається погіршення якості повітря. Спочатку це погіршення було зафіксовано в північній частині, а потім поширилось фактично на все місто. Ідеться про підвищення концентрації зважених частинок пилу, що є продуктами горіння. Причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській області. Переважно це пожежа на торф’яниках, але, на жаль, маємо пожежі і в лісах у тому числі. Також на стан нашого повітря впливає і метерологічна ситуація, яка склалась сьогодні в Києві: фактична відсутність вітру не дає можливість забруднюючим речовинам швидко розсіюватися", - сказав Возний.

При цьому, з його слів, радіаційний фон столиці - абсолютно в нормі.

"Уже зараз ми спостерігаємо зниження,.. починаючи з північної частини, у середньому десь на 20%. На жаль, ситуація в південній частині міста і південно-східній залишається поки що досить забрудненою. У середньому забруднення, про яке ми говоримо, у п'ять разів перевищує норму по гранично допустимим концентраціям, саме по частинкам пилу", - зазначив Возний.

Для зменшення негативного впливу на стан здоров’я, як вказали у КМДА, рекомендується:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

віддавати перевагу закритим приміщенням з вентиляцією, що оснащена HEPA-фільтрами;

тримати вікна зачиненими;

за можливості увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;

утриматися від занять спортом на відкритому повітрі, а потренуватися вдома;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;

за можливості, відмовитися від користування власним автотранспортом, натомість віддати перевагу громадському.

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