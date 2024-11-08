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Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографического развития Украины

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографического развития Украины

Киев  •  УНН

15:17 • 6999 просмотра

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Правительство одобрило план мероприятий по реализации стратегии демографического развития Украины до 2040 года. План предусматривает поддержку рождаемости, возвращение украинцев из-за границы и создание условий для качественной жизни населения.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографического развития Украины до 2040 года, которая предусматривает, в частности содействие возвращению украинцев из-за рубежа и создание условий для повышения рождаемости.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Правительственный портал.

Стратегия демографического развития Украины до 2040 года - это высокоуровневый документ, призванный преодолеть критические демографические угрозы, с которыми столкнулась Украина. План мероприятий в свою очередь определяет конкретные шаги. Этот документ является результатом тщательного изучения международного опыта и всестороннего обсуждения с привлечением заинтересованных государственных органов, международных партнеров и общественности

- говорится в сообщении.

Сообщается, что это - шаг для выполнения одного из индикаторов Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленного на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев.

План мероприятий Стратегии - это набор четких задач, которые должны реализовать правительство, областные и местные администрации в сотрудничестве с бизнесом, международными партнерами и общественностью. Совместная работа над этими задачами позволит нам приблизиться к демографической устойчивости и обеспечить лучшие условия для жизни и развития каждого украинца

- отметила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Правительство утвердило стратегию демографического развития: предусматривает, что к 2051 году население может сократиться до 25 миллионов2 октября 2024, 10:37 • 12067 просмотров

Утвержденный план охватывает ключевые направления работы:- Поддержка рождаемости и семей:

  • Введение комплексных социальных и экономических мер, направленных на создание условий для повышения рождаемости и развитие инфраструктуры для семей с детьми.
  • Снижение преждевременной смертности: расширение доступа к качественным медицинским услугам и внедрение мероприятий для профилактики основных причин преждевременной смертности.
  • Привлечение мигрантов и содействие возвращению украинцев из-за рубежа: разработка программ для возвращения граждан, создание благоприятных условий для интеграции и трудоустройства.
  • Содействие активному долголетию: поддержка занятости людей зрелого и старшего возраста, меры для активного и здорового старения, создание безбарьерной среды.
  • Развитие инфраструктуры для качественной жизни: обеспечение украинцев доступным и комфортным жильем, инфраструктурой для построения страны, в которой хочется жить.

Повышение уровня занятости уязвимых групп: программы по переквалификации, трудоустройству для лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и ветеранов, в частности, развитие гибких форм занятости и стимулирование официального трудоустройства.

Работать над реализацией мероприятий Стратегии демографического развития Украины до 2040 года будут все привлеченные министерства, ведомства, общественные организации.

Также предусмотрена регулярная отчетность ответственных ведомств за выполнение мероприятий Стратегии.

Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны29 марта 2024, 08:35 • 23949 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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