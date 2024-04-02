Кабмин принял постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска на границе с Румынией

Кабинет министров принял постановление, которое будет предусматривать открытие нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Одним из ключевых приоритетов остается усиление нашей экономики. Это включает расширение логистики, экспортного потенциала, программы поддержки бизнеса. Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы намерены его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в целом на западном направлении планируем создать 9 новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.

Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз" - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на заседании правительства было утверждено соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, совершенное 18 августа 2023 года.

Напомним

В августе прошлого года Кабинет Министров одобрил проект Соглашения между Украиной и Румынией об открытии нового международного пункта пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией.