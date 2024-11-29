Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердил операционный план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Одобрена Стратегия ветеранской политики на период до 2030 года и утвержден операционный план мероприятий по ее реализации в 2024-2027 годах", - написал Мельничук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал во время заседания правительства, что стратегия ветеранской политики — это фундаментальный документ, который отражает все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь общины, региона, государства.

Есть три стратегические цели:

Первая-это благосостояние ветеранов и членов их семей, а также восстановление человеческого капитала. Речь идет об услугах, лечении, реабилитации, социальных гарантиях, работе, жилье, бизнесе, обучении.

Вторая стратегическая цель-уважение и почтение. Это признание героического вклада ветеранов и чествование погибших.

Третья стратегическая цель — обеспечение национальной безопасности и обороноспособности. Речь идет об отражении интересов и опыта ветеранов в Стратегии национальной безопасности, а также участии ветеранов в формировании национальной идентичности и подготовке к национальному сопротивлению.

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