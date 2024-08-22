Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил пять направлений новой ветеранской политики, среди которых - сервисная инфраструктура для украинских защитников; условия для экономической активности; лечение и реабилитация; доступное жилье; чествование подвига украинских военных. Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на VII Международном ветеранском форуме, передает УНН

Детали

Как рассказал Шмыгаль, первым направлением ветеранской политики является сервисная инфраструктура для украинских защитников:

внедрение новых услуг;

диджитализация ветеранских сервисов;



интеграция реестров;



упрощение процедур;



масштабирование так называемых «единых окон» для ветеранов в ЦПАУ.



Наш принцип удобные и быстрые услуги без бюрократии. Формируем сеть ветеранских пространств. В одной точке ветераны будут получать юридическую, социальную, информационную и другие виды поддержки - сказал Шмыгаль.

Вторым направлением новой ветеранской политики Шмыгаль назвал - условия для экономической активности защитников.

Прежде всего касается трудоустройства, или открытия собственного бизнеса. Ветераны могут получить новую профессию, или или усовершенствовать свои знания и умения. Это можно сделать через Центры профтехобразования Госслужбы занятости, через ваучеры на обучение, которые выдает государство, или через Центры ветеранского развития - добавил Шмыгаль.

Третье направление ветеранской политики - лечение и реабилитация.

Наш долг помочь защитникам и защитникам восстановиться физически и психологически. Ставим амбициозные цели - открыть во всех регионах современные Центры реабилитации для военнослужащих и ветеранов. По образцу того, который сейчас работает в Бородянке Киевской области. Уже сейчас действует услуга по психологической помощи для ветеранов и членов их семей. Ветераны получают возмещение за плановую стоматологическую помощь - отметил премьер-министр.

Четвертое направление - доступное жилье для защитников и защитниц.

В прошлом году 2,6 тыс. ветеранов и их семьи получили денежные компенсации на покупку жилья. В этом году на это предусмотрели 5,7 млрд гривен. Для ветеранов доступна льготная ипотечная программа «еОселя» под 7% на 20 лет с минимальным первоначальным взносом. Для нас важно, чтобы люди, которые защищали страну, имели собственный дом - отметил глава правительства.

Пятым направлением Шмыгаль очертил чествование подвига украинских военных.

Это тема, которая охватывает все сферы жизни - от топонимики и образования до масштабных национальных проектов памяти. Один из таких проектов - создание Национального военного мемориального кладбища. Правительство сформировало для этого нормативно-правовую базу, определена локация. Парламентом проголосована вся необходимая законодательная база. Для государства и нации важно в целом переосмыслить и нормировать культуру мест захоронения наших героев. Помнить, уважать, воспитывать примером героев молодое поколение - таких результатов мы стремимся - резюмировал премьер.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство дало старт работе института помощника ветерана, которые будут помогать воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируется подготовить около 3 тыс. таких специалистов, а в бюджете на это предусмотрено 2,9 млрд гривен.