Во время проверок было забраковано почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов, которые поставщики направляли в воинские части ВСУ. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Отмечается, что основными причинами недопуска были :

- несоответствие требованиям нормативных документов;

- отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов;

- нарушение маркировки или ее отсутствие;

- просроченные пищевые продукты и тому подобное.

В Минобороны также добавили, что в соответствии с законодательством, продукция, которая имеет хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.

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В ГП "Государственный оператор тыла" рассказали, что контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в Вооруженные силы Украины, происходит на всех этапах.

Если же в воинскую часть попала некачественная продукция, то начальник продовольственной службы должен составить соответствующий акт. В таком случае есть возможность привлечь недобросовестного поставщика к ответственности.