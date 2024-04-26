К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном

В порты Большой Одессы сейчас направляется 8 тыс. 151 вагон с зерновыми грузами. Это практически на 700 единиц больше, чем неделю назад. Такие данные привел заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает УНН.

Детали

По его словам, среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы за неделю также вырос. Сейчас он составляет 1230 вагонов. Кроме того, демонстрирует рост выгрузки вагонов с зерном в порту Измаил.

За неделю объем превысил 100 вагонов в сутки. В свою очередь накопление выросло на 150 вагонов, до 1075 единиц.

Напомним

С прошлого года действует приказ №19 главы Одесской ОГА Олега Кипера, который запрещает экспортировать агропродукцию, купленную за "кэш". Сначала новые правила были восприняты критически, однако сегодня ситуация имеет положительную динамику, говорит Кипер. Поступление валютной выручки увеличено с 15 млрд грн до 50 млрд грн.