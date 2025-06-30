Известный блогер «Гоблин» заочно получил 10 лет тюрьмы в Украине

Блогер Дмитрий Пучков ("Гоблин") заочно приговорен в Украине к 10 годам заключения по делу о призывах к агрессивной войне и посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Винницкого городского суда Винницкой области.

Детали

Отмечается, что суд вынес приговор лицу по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины.

Судом установлено, что обвиняемый – российский блогер, писатель, переводчик и лидер общественного мнения, давал интервью и размещал видеообращения с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, сопряженные с разжиганием национальной розни - говорится в сообщении.

Указывается, что в указанных видеоматериалах обвиняемый побуждал к ведению агрессивной войны и насильственному захвату территорий.

Обвиняемый, будучи осведомленным о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлся - рассказали в суде.

Там уточнили, что по результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

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Справочно

Ч. 2 ст. 110 УК Украины - Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные лицом, являющимся представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или сопряженные с разжиганием национальной или религиозной вражды, (наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

Ст. 436 УК Украины - Публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов (наказываются исправительными работами на срок до двух лет или пробационным надзором на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Напомним

Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало полный список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Перечень пополнился тремя именами - российский телеведущий, журналист и пропагандист Киселев Дмитрий Константинович, российский переводчик, автор многочисленных т.н. "правильных" и нескольких пародийных переводов голливудских фильмов и сериалов, писатель и сетевой публицист Пучков Дмитрий Юрьевич, российский пропагандист, телеведущий, публицист Соловьев Владимир Рудольфович.

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