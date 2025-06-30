Відомий блогер "Гоблін" отримав 10 років в'язниці в Україні заочно

Блогера Дмитра Пучкова ("Гоблін") заочно засуджено в Україні до 10 років ув'язнення у справі про заклики до агресивної війни і зазіхання на територіальну цілісність країни. Про це інформує УНН із посиланням н повідомлення пресслужби Вінницького міського суду Вінницької області.

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Зазначається, що суд ухвалив вирок особі за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України.⠀⠀⠀

Судом встановлено, що обвинувачений – російський блогер, письменник, перекладач та лідер суспільної думки, давав інтерв’ю та розміщував відеозвернення із закликами до зміни меж території і державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у зазначених відеоматеріалах обвинувачений спонукав до ведення агресивної війни та насильницького захоплення територій.

Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з`являвся - розповіли у суді.

Там уточнили, що за результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Наразі вирок ще не набрав законної сили.

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Ч. 2 ст. 110 КК України - Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, що вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, (караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

Ст. 436 КК України - Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів (караються виправними роботами на строк до двох років або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).

Нагадаємо

Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило повний список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. перелік поповнився трьома іменами - російський телеведучий, журналіст та пропагандист Кісельов Дмитро Костянтинович, російський перекладач, автор численних т. зв. "правильних" і декількох пародійних перекладів голлівудських фільмів та серіалів, письменник і мережевий публіцист Пучков Дмитро Юрійович, російський пропагандист, телеведучий, публіцист Соловйов Володимир Рудольфович.

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