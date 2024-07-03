Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

  •  102157 просмотра
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

  •  116932 просмотра
В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

  •  65724 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

  •  102279 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  111262 просмотра
публикации
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  137221 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  163493 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  173615 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  189104 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  190689 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  35474 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  111262 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

  •  117778 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

2 июля 2024, 13:04  •  106731 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля 2024, 03:09  •  119502 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 20:29  •  3537 просмотра

Read in English

Израиль изучает ответ ХАМАСа на предложение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, в то время как ХАМАС обменивается идеями с посредниками по прекращению войны.

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о заложниках и прекращении огня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Израиль рассматривает ответ ХАМАС на предложение, которое включает соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Посредники в соглашении о захвате заложников предоставили переговорной группе ХАМАС ответ на схему соглашения по захвату заложников. Израиль изучает ответ и ответит посредникам

- говорится в заявлении, обнародованном офисом премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Добавим

Источник ХАМАС сообщил, что оно "обменялось некоторыми идеями с братьями-посредниками" с целью остановить войну, но не уточнил подробностей.

Израиль распорядился об эвакуации из города Хан-Юнис в Газе, ожидается возобновление боевых действий2 июля 2024, 10:28 • 12481 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
reutersReuters
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
  •  85138 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Эксклюзив
Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны
  •  99206 просмотра

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Эксклюзив
Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  101390 просмотра

Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский
  •  70659 просмотра

Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский

Эксклюзив
Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
  •  85925 просмотра

Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди

Эксклюзив
Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
  •  83108 просмотра

Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли

Эксклюзив
БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко
  •  84390 просмотра

БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко

Эксклюзив
В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса
  •  54312 просмотра

В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса

Эксклюзив
ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
  •  48559 просмотра

ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям

Эксклюзив
Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
  •  26315 просмотра

Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров

Популярные

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  111262 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

  •  102279 просмотра
В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

  •  65724 просмотра
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

  •  116932 просмотра
Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

  •  102157 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  137221 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  163493 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  173615 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  189104 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  190689 просмотра

Война

В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

  •  2405 просмотра
Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  4347 просмотра
80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

  •  13684 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  23339 просмотра
Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

  •  20304 просмотра

политика

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  4347 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  23339 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  29211 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  32937 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  36335 просмотра

Война

В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

  •  2405 просмотра
Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  4347 просмотра
80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

  •  13684 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  23339 просмотра
Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

  •  20304 просмотра

политика

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  4347 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  23339 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  29211 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  32937 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  36335 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  64843 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  109147 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  114336 просмотра

Экономика

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

  •  24913 просмотра
В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

  •  23344 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  23544 просмотра
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

  •  23466 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  32803 просмотра

Киев

Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

  •  15495 просмотра
В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

  •  25281 просмотра
Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

  •  25094 просмотра
Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

2 июля 2024, 20:13  •  44765 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

2 июля 2024, 19:28  •  86364 просмотра