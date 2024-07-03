Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе
Киев • УНН
Израиль изучает ответ ХАМАСа на предложение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, в то время как ХАМАС обменивается идеями с посредниками по прекращению войны.
Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение о заложниках и прекращении огня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Израиль рассматривает ответ ХАМАС на предложение, которое включает соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.
Посредники в соглашении о захвате заложников предоставили переговорной группе ХАМАС ответ на схему соглашения по захвату заложников. Израиль изучает ответ и ответит посредникам
Добавим
Источник ХАМАС сообщил, что оно "обменялось некоторыми идеями с братьями-посредниками" с целью остановить войну, но не уточнил подробностей.
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