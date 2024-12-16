Израиль нанес удары по военным целям в сирийском Тартусе

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 98835 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 130763 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 131373 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 142703 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 157754 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 219799 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 172126 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173621 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 142002 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 140064 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

 • 26951 просмотра
В столицу привезли Вифлеемский огонь: с завтрашнего дня его можно будет получить на вокзалах ряда городов Украины

В столицу привезли Вифлеемский огонь: с завтрашнего дня его можно будет получить на вокзалах ряда городов Украины

 • 19570 просмотра
россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб

россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб

 • 23511 просмотра
В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберег: что известно

В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберег: что известно

 • 13289 просмотра
На фронте произошло 214 боестолкновений: противник активизировался на Северском направлении - Генштаб

На фронте произошло 214 боестолкновений: противник активизировался на Северском направлении - Генштаб

 • 17665 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 122054 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 127103 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 145256 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 143165 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 219799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

 • 26951 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

 • 31824 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 103957 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 104949 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 106407 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Израиль нанес удары по военным целям в сирийском Тартусе

Израиль нанес удары по военным целям в сирийском Тартусе

Киев  •  УНН

 • 2757 просмотра

Read in English

Израильские ВВС нанесли масштабные удары по военным целям в сирийском Тартусе и Латакии. Атакованы базы ПВО, склады ракет «земля-земля» и другие военные объекты вблизи российской военно-морской базы.

В ночь на 16 декабря Израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус, где расположена важная военно-морская база рф и судоремонтный завод. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что под авиаудары со стороны ВВС Израиля также попали цели в сирийской провинции Латакия.

Как пишут израильские СМИ, сирийский военный наблюдатель назвал атаку на объекты в Тартусе "самыми мощными ударами" в этом районе за более чем десять лет - с 2012-го.

Сирийская обсерватория по правам человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) утверждает, что израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения противовоздушной обороны и "ракетные базы класса „земля-земля".

Сирийские источники рассказали, что в Тарусе целью ударов стала военная база сил ПВО и склад ракет "земля-земля".

Также сообщается, что по данным сайта VolcanoDiscovery, в 00:48 по времени Дамаска в районе Тартуса были зафиксированы слабые подземные толчки магнитудой 3.0 на фоне данных ударов и взрывов.

Напомним

Израиль инвестирует 40 млн шекелей для увеличения населения на оккупированных Голанских высотах из-за угрозы со стороны Сирии. План объявлен после устранения Башара Асада и прихода к власти нового лидера Ахмада аль-Шараа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
izrailИзраиль
damaskДамаск
siriyaСирия