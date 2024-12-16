Израиль нанес удары по военным целям в сирийском Тартусе
Киев • УНН
Израильские ВВС нанесли масштабные удары по военным целям в сирийском Тартусе и Латакии. Атакованы базы ПВО, склады ракет «земля-земля» и другие военные объекты вблизи российской военно-морской базы.
В ночь на 16 декабря Израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус, где расположена важная военно-морская база рф и судоремонтный завод. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что под авиаудары со стороны ВВС Израиля также попали цели в сирийской провинции Латакия.
Как пишут израильские СМИ, сирийский военный наблюдатель назвал атаку на объекты в Тартусе "самыми мощными ударами" в этом районе за более чем десять лет - с 2012-го.
Сирийская обсерватория по правам человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) утверждает, что израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения противовоздушной обороны и "ракетные базы класса „земля-земля".
Сирийские источники рассказали, что в Тарусе целью ударов стала военная база сил ПВО и склад ракет "земля-земля".
Также сообщается, что по данным сайта VolcanoDiscovery, в 00:48 по времени Дамаска в районе Тартуса были зафиксированы слабые подземные толчки магнитудой 3.0 на фоне данных ударов и взрывов.
Напомним
Израиль инвестирует 40 млн шекелей для увеличения населения на оккупированных Голанских высотах из-за угрозы со стороны Сирии. План объявлен после устранения Башара Асада и прихода к власти нового лидера Ахмада аль-Шараа.