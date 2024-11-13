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Израиль изучает украинский опыт борьбы с иранскими дронами - посол

Израиль изучает украинский опыт борьбы с иранскими дронами - посол

Киев  •  УНН

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Посол Израиля в Украине подтвердил сотрудничество между странами по противодействию иранским дронам. Израиль изучает украинские технологии, разработанные во время войны, для собственного использования.

Израиль изучает опыт Украины по борьбе с иранскими дронами. Есть определенные украинские технологии, которые изучаются. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский во время Kyiv Jewish Forum 2024, передает УНН

«Мы можем совместно очень много сделать для того, чтобы укрепить наши государства и воспользоваться опытом, который уже есть не только в Израиле, но и в Украине тоже. Например, опыт в том, что касается борьбы с иранскими дронами. Конечно Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом и мы уже это делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той самой проблемой иранских дронов здесь в Израиле», - сказал Бродский. 

На уточняющий вопрос, есть ли прямые контакты между Израилем и Украиной по обмену информацией, Бродский ответил: «Конечно, я не могу сейчас раскрыть какие-то детали сотрудничества, но такое сотрудничество существует. Мы будем и дальше сотрудничать, потому что это пойдет на пользу нашим государствам. Есть определенные технологии, которые появились в Украине во время войны и мы эти технологии изучаем и, видимо, в будущем мы сможем тоже пользоваться этими технологиями». 

Он отметил, что Украина всегда была заинтересована в израильских технологиях. 

«Я уверен, что после окончания войны эти технологии будут очень полезны для Украины», - сказал Бродский. 

Дополнение 

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина хотела бы получить от Израиля более жесткую информационную поддержку на разных уровнях, на глобальном уровне, более жесткую дипломатическую поддержку, адвокацию непосредственно в международных институциях на разных уровнях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаТехнологии
izrailИзраиль
khesa-shakhed-136Шахед-136
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
ukrainaУкраина
iranИран