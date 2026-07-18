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Изменения обязательно будут, диалог есть - Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Экс-министр обороны Михаил Федоров отреагировал на третий день протестов украинцев с требованием вернуть его на должность. Он поблагодарил за поддержку и заявил, что диалог есть и изменения обязательно будут.

Изменения обязательно будут, диалог есть - Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку

Экс-министр обороны Михаил Федоров поблагодарил за поддержку украинцев, которые третий день подряд выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны. Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.

Детали

"Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за Мечту и Дию. От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что всё получится", - заявил Федоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после консультаций с Михаилом Федоровым и Александром Сырским будут выработаны решения по армии.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Михаил Федоров