Изменения обязательно будут, диалог есть - Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку
Киев • УНН
Экс-министр обороны Михаил Федоров отреагировал на третий день протестов украинцев с требованием вернуть его на должность. Он поблагодарил за поддержку и заявил, что диалог есть и изменения обязательно будут.
Экс-министр обороны Михаил Федоров поблагодарил за поддержку украинцев, которые третий день подряд выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны. Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.
Детали
"Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за Мечту и Дию. От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что всё получится", - заявил Федоров.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после консультаций с Михаилом Федоровым и Александром Сырским будут выработаны решения по армии.