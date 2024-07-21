Офис генпрокурора начал уголовное производство по делу сноса усадьбы Зеленских в Киеве несмотря на то, что здание находится под арестом. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

Детали

В ОГП сообщили, что под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева по факту разрушения здания по ул. Конисского 22 (бывшая Тургеневская) начато уголовное производство.

Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины). Также расследуется факт проведения строительных работ вопреки наложенному запрету, который квалифицирован как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что арест на здание по ул. Конисского 22 был наложен в январе 2024 года в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины). Арест предусматривает запрет пользования, распоряжения и отчуждения.

В прокуратуре добавили, что ходатайствовали о наложении ареста поскольку, согласно Генеральному плану г. Киева, этот участок входит в границы исторического ареала столицы. На проведение строительных работ требуется разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины

Несмотря на это, в течение длительного времени там проводились строительные работы, а именно - капитальное строительство, во время которого возможно умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Строительные работы проводились без соответствующего согласования Министерства культуры и информационной политики Украины. Следовательно, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены. Однако 19 июля 2024 года, несмотря на наложенный арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом - говорится в сообщении.

В генпрокуратуре добавили, что в настоящее время установлено место нахождения техники, которая была задействована во время сноса здания. На территории, где она находилась, провели неотложный обыск, в ходе которого технику изъяли. В суд подано ходатайство о ее аресте.

Напомним

Вчера вечером в Киеве начали незаконно сносить усадьбу Зеленских, которая является значительным историческим зданием. Минкульт не предоставлял разрешений на демонтаж и призвал правоохранителей обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки. Полиция также заявила об открытии производства в связи со сносом здания. Из-за сноса сотни киевлян митинговали под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева и скандируя 'Кличко - мародер'.

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