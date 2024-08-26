Из-за обстрелов приостановлено водоснабжение в Житомире из-за обстрелов

О приостановлении водоснабжения в Житомире в результате обесточивания города сообщили в Житомирском водоканале, пишет УНН.

Уважаемые горожане, вследствие обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира - сообщили в компании.

Больше информации о восстановлении водоснабжения - позже.

Напомним

26 августа россия массово атаковала Украину ракетами и дронами.

На фоне атаки возникли проблемы с энерго- и водоснабжением в Киеве, о чем заявили городские власти.

В нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии из-за проблем в общеукраинской сети. Среди регионов, где применены аварийные графики - Николаевская, Харьковская, Черкасская и Кировоградская области.

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