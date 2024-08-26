Из-за обстрелов приостановлено водоснабжение в Житомире из-за обстрелов
Киев • УНН
В результате ракетной атаки и обесточивания города, в Житомире временно приостановлено водоснабжение.
О приостановлении водоснабжения в Житомире в результате обесточивания города сообщили в Житомирском водоканале, пишет УНН.
Уважаемые горожане, вследствие обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира
Больше информации о восстановлении водоснабжения - позже.
Напомним
26 августа россия массово атаковала Украину ракетами и дронами.
На фоне атаки возникли проблемы с энерго- и водоснабжением в Киеве, о чем заявили городские власти.
В нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии из-за проблем в общеукраинской сети. Среди регионов, где применены аварийные графики - Николаевская, Харьковская, Черкасская и Кировоградская области.
Єрмак: Атаки рф на енергетику України дорого коштуватимуть росіянам26 августа 2024, 05:54 • 64280 просмотров