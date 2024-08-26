Через обстріли призупинено водопостачання у Житомирі
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки та знеструмлення міста, у Житомирі тимчасово призупинено водопостачання.
Про призупинення водопостачання у Житомирі внаслідок знеструмлення міста повідомили у Житомирському водоканалі, пише УНН.
Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира
Більше інформації щодо відновлення водопостачання - згодом.
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