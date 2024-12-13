Из-за атаки рф повреждены объекты энергетики в нескольких регионах, действуют три очереди отключений одновременно - Укрэнерго

В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, графики отключений на сегодня ужесточили - сейчас во всех регионах применяются три очереди одновременно, непогода оставила без света 198 населенных пунктов в 5 областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия вражеских обстрелов

"Ночью и утром враг совершил очередную, уже двенадцатую с начала года, массированную ракетно-пушечную атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого - вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно - количество очередей графика почасовых отключений, по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщается, аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах "начались сразу после отбоя воздушной тревоги". Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов, отметили в НЭК.

Потребление

Потребление держится на стабильно высоком уровне. Сегодня, 13 декабря, по состоянию на 6:00, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - в четверг.

Вчера, 12 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером - на 1% выше, чем максимум предыдущего дня - в среду, 11 декабря.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Из-за этого - вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - указали в компании.

Сейчас во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно - сообщили в Укрэнерго.

При этом отметили, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения.

12-я массированная атака рф на энергетику: Минэнерго сообщило об оценке последствий и начале восстановления

Последствия непогоды

В результате сложных погодных условий (гололед, сильный ветер) по состоянию на утро, были обесточены 198 населенных пунктов в пяти областях - Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской. Аварийно-восстановительные работы во всех указанных регионах продолжаются.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13 447 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт.