12-я массированная атака рф на энергетику: Минэнерго сообщило об оценке последствий и начале восстановления
Киев • УНН
Российские войска осуществили очередной массированный удар по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики начали восстановительные работы и ввели более жесткие графики отключений.
россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, энергетики уже начали работу над восстановлением там, где это возможно, действуют более жесткие графики отключений для балансировки системы, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сегодня россия осуществила уже 12-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Сейчас идет оценка повреждений и последствий. Энергетики уже начали работу над восстановлением там, где это возможно", - сообщили в Минэнерго в соцсетях.
В связи с атакой рф, по данным министерства, оператор системы передачи сегодня увеличил ограничения энергоснабжения "во избежание перегрузки и балансировки системы". Следить за изменением графиков советуют на официальных ресурсах операторов системы распределения в своих регионах.
Сегодня более жесткие ограничения электричества на фоне атаки рф - Укрэнерго13 дек. 2024, 06:46 • 13662 просмотра