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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

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Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
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Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
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Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня более жесткие ограничения электричества на фоне атаки рф - Укрэнерго

Сегодня более жесткие ограничения электричества на фоне атаки рф - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 12129 просмотра

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Из-за массированной ракетной атаки на энергетические объекты в Украине увеличен объем ограничений потребления электроэнергии. Актуальные графики отключений доступны на сайтах и официальных страницах облэнерго.

Из-за массированной ракетной атаки рф на энергетику в Украине увеличен объем ограничений потребления электроэнергии, предупредили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

«Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен», - сообщили в Укрэнерго.

С актуальным графиком отключений, как указано, можно ознакомиться на сайте или официальных страницах облэнерго.

Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко13 дек. 2024, 06:42 • 12423 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ukrenerhoУкрэнерго