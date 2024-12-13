Сегодня более жесткие ограничения электричества на фоне атаки рф - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за массированной ракетной атаки на энергетические объекты в Украине увеличен объем ограничений потребления электроэнергии. Актуальные графики отключений доступны на сайтах и официальных страницах облэнерго.
Из-за массированной ракетной атаки рф на энергетику в Украине увеличен объем ограничений потребления электроэнергии, предупредили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
«Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен», - сообщили в Укрэнерго.
С актуальным графиком отключений, как указано, можно ознакомиться на сайте или официальных страницах облэнерго.
Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко13 дек. 2024, 06:42 • 12423 просмотра