Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Из-за вражеского обстрела отключалась высоковольтная ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам был отключен атомный блок на Хмельницкой АЭС, дефицита электроэнергии не предвидится. Об этом в четверг сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация

Вчера по техническим причинам был отключен один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Сейчас выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. В работе - 7 атомных энергоблоков - говорится в сообщении Минэнерго.

Как отмечается, для покрытия потребностей потребителей и промышленности задействованы резервы тепловой и гидрогенерации. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии, добавили в ведомстве.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - указали в Минэнерго.

Отключение света

В результате вражеского обстрела на Сумщине отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго" - обнаружен обрыв провода. Также повреждено оборудование котельной в одном из городов Сумской области, котельная отключена от газоснабжения, указано в ведомстве.

Также сообщается, что по техническим причинам отключалось оборудование на подстанции 110 кВ в Черновицкой области, в результате чего обесточивались бытовые потребители. В течение двух часов всех запитали.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4066 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 5837 МВт*ч.