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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за атаки рф дронами задело сети в Киевской области: что со светом в домах

Из-за атаки рф дронами задело сети в Киевской области: что со светом в домах

Киев  •  УНН

09:55 • 3796 просмотра

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Обломки вражеских дронов повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики ДТЭК оперативно переключили потребителей на резервные линии, благодаря чему свет в домах не пропадал.

В результате атаки российских войск дронами из-за обломков были повреждены высоковольтные сети в Киевской области, потребителей переключили на резервные линии, благодаря чему свет в домах не исчезал, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

«Сегодня обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал. К сожалению, поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики работают на местах», - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Потребление электричества растет: украинцев просят экономить в вечерние часы6 ноября 2024, 12:10 • 20396 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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