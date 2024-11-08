Из-за атаки рф дронами задело сети в Киевской области: что со светом в домах

В результате атаки российских войск дронами из-за обломков были повреждены высоковольтные сети в Киевской области, потребителей переключили на резервные линии, благодаря чему свет в домах не исчезал, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

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«Сегодня обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал. К сожалению, поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики работают на местах», - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

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