Из Украины ежедневно выезжают на десятки тысяч человек больше, чем возвращаются - ГПСУ

На украинской границе фиксируют существенный рост пассажиропотока в летний период. Подавляющее большинство граждан направляется именно на выезд из страны. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сейчас мы имеем существенное увеличение пересечения границы. Все эти дни… за исключением, возможно, нескольких… преимущество идет исключительно на выезд из Украины. Иногда в сутки на 10, 15, 20 тыс. может больше пересекать границу следуя за пределы Украины, чем пересекать границу в Украину - сказал Демченко.

Он отметил, что в будние дни пассажиропоток держится на уровне 115-120 тыс. пересечений границы, в выходные - 130-136 тыс. пересечений.

Еще раз подчеркиваю, что больше идет преимущество на выезд из Украины, из-за чего в отдельные дни, отдельные часы могут формироваться очереди. Очереди могут быть, как существенные, так и не существенные, но довольно часто очереди присутствуют на границе - добавил Демченко.

По его словам, 50% очередей приходится на границу с Польшей.

Напомним

Перевозчики могут использовать разрешения на регулярные перевозки через пункт пропуска "Шегини" на пунктах "Нижанковичи" и "Смильница".