Из Очеретино в Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых

Спасатели "Феникс" эвакуировали двух раненых из пгт Очеретино Донецкой области в больницу города Мирноград Покровского района. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Спасатели эвакуационной группы "Феникс" транспортировали в больницу города Мирноград Покровского района двух раненых в результате обстрела жителей пгт Очеретино, - говорится в сообщении.

Детали

Также спасатели эвакуировали 6 жителей прифронтового поселка, в том числе 1 маломобильного человека.

Напомним

18 марта из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов из села Великая Писаревка Сумской области Украины эвакуировали всех детей.