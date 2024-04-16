Из Очеретино в Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф
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У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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15 апреля 2024, 11:30  •  134401 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135800 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123144 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  102952 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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12 апреля 2024, 09:57  •  203530 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Из обстрелянного села Очеретино Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых и 6 жителей прифронтового поселка, в том числе 1 маломобильного человека.

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Ультраправые европейские политики проводят конференцию перед выборами, предлагая Европе "национальный консерватизм"

Лидеры европейских консервативных и ультраправых партий встретились в Брюсселе, чтобы объединиться перед июньскими выборами в Европарламент, объединившись вокруг тем анти-иммиграции и защиты национальных интересов.

Новости Мира •   •  3186 просмотра
Ультраправые европейские политики проводят конференцию перед выборами, предлагая Европе "национальный консерватизм"

США доставили в Украину 7 мощных трансформаторов - посол

США доставили 7 мощных трансформаторов в Николаев, что помогло обеспечить электроэнергией более 400 домохозяйств после российских атак.

Общество •   •  4210 просмотра
США доставили в Украину 7 мощных трансформаторов - посол

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" создаст резервацию для избранных - бизнес-омбудсмен

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

Экономика •   •  4332 просмотра
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" создаст резервацию для избранных - бизнес-омбудсмен

Увольнения в Tesla ударили по высокоэффективным сотрудникам, отделы сократили, а два топ-менеджера ушли - СМИ

Tesla уволила более 10% своей глобальной рабочей силы, около 14 000 сотрудников, во всех отделах и на всех уровнях, чтобы сократить расходы и повысить производительность на фоне снижения прибыли и падения продаж.

Экономика •   •  4005 просмотра
Увольнения в Tesla ударили по высокоэффективным сотрудникам, отделы сократили, а два топ-менеджера ушли - СМИ

К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма

Женщина, которая возглавляла оккупационную "роспочту" в Изюме после захвата города, приговорена к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм с конфискацией имущества и лишением прав на 15 лет.

Война •   •  3883 просмотра
К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма

Стефанишина: Украина сегодня является лидером переговорных процессов по членству в ЕС

Сейчас Украина является лидером в переговорах по членству в ЕС и делится своим опытом с балканскими странами, Молдовой и Грузией.

Общество •   •  4890 просмотра
Стефанишина: Украина сегодня является лидером переговорных процессов по членству в ЕС

Луганские пограничники уничтожили четыре БТР и пять складов боекомплекта россиян - Лысогор

За прошедшую неделю пограничники Луганского отряда уничтожили четыре бронетранспортера, пять складов с боеприпасами и поразили 159 мест скопления вражеского личного состава.

Война •   •  4762 просмотра
Луганские пограничники уничтожили четыре БТР и пять складов боекомплекта россиян - Лысогор

В Одессе в эти выходные откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки

Стамбульский и Греческий парки в Одессе откроются в эту субботу, 20 апреля, вместе с легендарной Потемкинской лестницей. Однако, движение по улице Приморской разрешено только на автотранспорте, не пешеходам.

Общество •   •  5290 просмотра
В Одессе в эти выходные откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки

На Херсонщине реализуют 4 проекта больниц под землей - ОВА

Четыре подземные больницы, включая перинатальный центр, операционную больницу, центр крови и инфекционную больницу, будут реализованы в Херсонской области.

Война •   •  6280 просмотра
На Херсонщине реализуют 4 проекта больниц под землей - ОВА