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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ISW: темпы наступления россиян выросли, но они все равно продвигаются медленно

ISW: темпы наступления россиян выросли, но они все равно продвигаются медленно

Киев  •  УНН

04:03 • 990 просмотра

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российские войска в сентябре 2024 года захватывали около 14 кв. км в день, по сравнению с 1265 кв. км в марте 2024 года. Последние успехи рф тактически значимы, но большинство фронта остается неподвижным.

За последние недели темпы наступления российских войск выросли. Однако они остаются медленными и соответствуют позиционной войне. Об этом говорится в отчете  американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что западные публикации, в которых сравниваются темпы наступления рф в сентябре 2024 года с наступлениями в начале войны, вводят в заблуждение.

ISW оценивает, что в марте 2024 года россияне продвигались на фронте со средней скоростью 1265 квадратных километров в день. Это примерно в 90 раз больше чем около 14 квадратных километров в день, которые, по подсчетам института, войска рф захватывали в сентябре 2024 года.

Так, стремительное наступление россии вглубь украинской территории, включая временный захват больших частей Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, характеризовало первый месяц полномасштабного российского вторжения. В свою очередь более поздние наступления оккупантов характеризовались мелкомасштабными, локализованными и тактическими наступлениями,

- говорится в сообщении.

Согласно отчету, российские войска в последнее время достигают успехов на востоке Украины, но сравнение этих "достижений" с первоначальным проникновением России вглубь Украины в начале войны, вводит в заблуждение относительно этих последних успехов.

В частности, по состоянию на 1 октября 2024 года, россияне захватили населенный пункт Угледар, продолжили продвигаться на север и северо-запад от Угледара, а также достигли значительных тактических успехов в районе Селидово (юго-восток от Покровска) в течение прошлой недели. Такие успехи тактически значимы, однако они не отражают общего увеличения темпов российских наступлений по всей линии фронта, большинство которой остается относительно неподвижной. Кроме того, последние достижения рф не превышают на два порядка темпы российского наступления на первом этапе войны.

Текущие темпы наступлений россиян скорее соответствуют недавней оценке ISW о том, что командование рф, вероятно, приказало своим войскам значительно увеличить темп механизированных атак по всему театру боевых действий до наступления грязевых условий в осенние месяцы,

- резюмировали в ISW.

рф готовит формирует штурмовые подразделения из заключенных, больных гепатитом, для отправки на войну в Украину - ГУР29 октября 2024, 12:10 • 11410 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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