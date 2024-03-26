Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания, как и ниши страны не рассматривает возможность выправки своих войск в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Испании передает Cadena SER, пишет УНН.

Детали

Альбарес ответил на комментарии некоторых политических партий относительно якобы воинственной риторики правительства и пояснил, что "испанцы прекрасно знают, что сейчас происходит в Европе: идет захватническая война со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Именно поэтому, по его словам, Испания помогает Украине, "потому что мы не можем допустить, чтобы война вернулась в Европу как способ решения конфликтов между государствами".

Он также подчеркнул, что Украина не просит присылать иностранные войска, и ни одна страна пока не рассматривает эту возможность.

Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Испания не рассматривает возможность отправки войск в Украину, и ни одна страна не рассматривает это. И Украина тоже не просит войска. Они просят о других вещах - заявил глава МИД Испании.

Напомним

Зимой премьер-министры четырех центральноевропейских стран-членов НАТО заявили, что не планируют посылать сухопутные войска в Украину.