Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

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Испания не рассматривает возможность ввода войск в Украину, и ни одна страна пока не рассматривает такую возможность. Глава МИД Испании также подчеркнул, что Киев также не просит партнеров о войске.
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