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Исчезнут ли графики отключений света? В Минэнерго раскрыли перспективы

Исчезнут ли графики отключений света? В Минэнерго раскрыли перспективы

Киев  •  УНН

 • 3993 просмотра

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Энергосистема Украины работает на грани из-за обстрелов, но есть возможность избавиться от графиков отключений при отсутствии новых атак. Минэнерго работает над ремонтами и получает помощь от партнеров.

Энергосистема Украины работает на пределе. Но есть возможность и перспективы сделать так, чтобы графиков отключения света не было, если не будет новых обстрелов. Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире Новини.LIVE, передает УНН.

«Ремонты происходят, но опять же в последние дни была очень мощная атака на генерацию восточной части Украины. Пытаются мои коллеги восстановить, отремонтировать в той мере в какой, это возможно, но система работает на грани ... По мере ремонтов, по мере введения дополнительных объектов генерации, будь то традиционная генерация, или распределенная генерация, конечно эти отключения будут уменьшаться. Но не хочу очень особо прогнозировать, потому что эти обстрелы не предсказуемы. У нас еще длительная зима впереди, надо запастись устойчивостью», - сказал Андарак.

На вопрос, придется ли украинцам жить в графиках отключения по крайней мере до весны, Андарак утвердительно кивнул головой, что явно означало «да».

На уточняющий вопрос, это оптимистический или пессимистический сценарий, Андарак ответил: «Мы постараемся сделать так, чтобы этих графиков не было, для этого есть возможность, есть перспективы, работаем над ремонтами, нам помогают партнеры, если не будут обстреливать».

Дополнение

Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что  в энергосистеме Украины никакого коллапса даже несмотря на большие российские  массированные ракетные обстрелы не будет этой зимой. Даже при большом количестве ракет или при больших морозах.

The Times 23 ноября опубликовало статью в которой утверждало, что из-за коррупции в энергетике украинцам грозит смертельный мороз. Также издание утверждало, что якобы отказ Киева построить бункеры для электроподстанций, которые защищают их от российских авиаударов, сделал страну уязвимой перед зимой.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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