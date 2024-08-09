Иранские хакеры пытаются повлиять на выборы в США

Иран закладывает основу для влияния на избирателей накануне президентских выборов в США. Об этом говорится в отчете Microsoft, опубликованном в пятницу, передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Согласно выводам Microsoft, Иран пытается повлиять на предстоящие выборы в США с помощью кибератак. Сейчас эти попытки особенно активны.

На данный момент идентифицированы четыре группы: они занимаются распространением дезинформации, дискредитацией власти, сомнением в честности выборов и разжиганием насилия против политиков.

1) Группа, связанная с Революционной гвардией Ирана. Эти хакеры в июне атаковали высокопоставленного представителя президентской кампании США с помощью фишингового электронного письма - формы кибератаки, которая часто используется для сбора конфиденциальной информации. Письмо было отправлено со взломанного электронного ящика бывшего старшего советника.

2) Иранская группа создавала фейковые веб-сайты, - будто новостные сайты в США, нацеленные на избирателей с противоположных сторон политического спектра.

3) Выявлены группы, которые выдают себя за американских активистов, потенциально закладывая основу для операций влияния ближе к выборам.

4) Также распознана иранская группа, которая в мае скомпрометировала учётную запись государственного служащего США. Однако в этом случае остается непонятным, была ли эта кибератака связана с попытками вмешательства в выборы.

Кроме иранских, попытки повлиять на президентские выборы в США обнаружены среди российских и китайских хакеров.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Microsoft зафиксировала попытки российских хакеров повлиять на выборы в США