Иран поставляет россии ударные БПЛА: США показали доказательства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что 12 октября присоединилась к выставке, на которой были представлены обломки иранских дронов, обнаруженных в Украине. Об этом пишет УНН с ссылкой X дипломата.
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"Мы собрали международное сообщество, чтобы увидеть доказательства передачи Ираном ударных беспилотников России. Это не реплики. Это настоящие вещи", — заявила Томас-Гринфилд.
Дипломат подчеркнула, Иран, передавая эти беспилотники, создает "серьезную угрозу" международному миру и безопасности.
"Международное сообщество должно продолжать привлекать Иран к ответственности", — добавила постоянный представитель США в ООН.
Дополнение
По данным “Голоса Америки”, выставку посетили представители более 40 стран. В частности, представители военной разведки США указали, что найденные обломки принадлежали дронам Shahed 101, Shahed 131 и Shahed 136 иранского производства.
Напомним
россия и Иран заключили соглашение, по которому до лета 2025 года планируют изготовить 6000 ударных дронов для бомбардировки Украины.
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