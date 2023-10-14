Иран поставляет россии ударные БПЛА: США показали доказательства

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что 12 октября присоединилась к выставке, на которой были представлены обломки иранских дронов, обнаруженных в Украине. Об этом пишет УНН с ссылкой X дипломата.

Цитата 

"Мы собрали международное сообщество, чтобы увидеть доказательства передачи Ираном ударных беспилотников России. Это не реплики. Это настоящие вещи", — заявила Томас-Гринфилд.

Дипломат подчеркнула, Иран, передавая эти беспилотники, создает "серьезную угрозу" международному миру и безопасности.

"Международное сообщество должно продолжать привлекать Иран к ответственности", — добавила постоянный представитель США  в ООН.

Дополнение

По данным “Голоса Америки”, выставку посетили представители более 40 стран. В частности, представители военной разведки США указали, что найденные обломки принадлежали дронам Shahed 101, Shahed 131 и Shahed 136 иранского производства.

Напомним

россия и Иран заключили соглашение, по которому до лета 2025 года планируют изготовить 6000 ударных дронов для бомбардировки Украины.

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