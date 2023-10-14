Іран постачає росії ударні БПЛА: США показали докази
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Постійна представниця Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що 12 жовтня долучилась до виставки, на якій було представлено уламки іранських дронів, виявлених в України. Про це пише УНН з посиланням X дипломатки.
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"Ми зібрали міжнародну спільноту, щоб побачити докази передачі Іраном ударних безпілотників Росії. Це не репліки. Це справжні речі", — заявила Томас-Грінфілд.
Дипломатка наголосила, Іран, передаючи ці безпілотники, створює "серйозну загрозу" міжнародному миру та безпеці.
"Міжнародна спільнота повинна продовжувати притягувати Іран до відповідальності", — додала постійна представниця США в ООН.
Доповнення
За даними “Голосу Америки”, виставку відвідали представники понад 40 країн. Зокрема, представники військової розвідки США вказали, що знайдені уламки належали дронам Shahed 101, Shahed 131 та Shahed 136 іранського виробництва.
Нагадаємо
росія та Іран уклали угоду, за якою до літа 2025 року планують виготовити 6000 ударних дронів для бомбардування України.
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