Инвесторы Ryanair требуют смены председателя правления и генерального директора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пенсионный фонд Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF), являющийся миноритарным акционером ирландской авиакомпании Ryanair, требует перестановок в руководстве крупнейшего в Европе бюджетного авиаперевозчика из Ирландии. В частности, пишет The Guardian, инвесторы создали петицию с требованием отставки действующего председателя совета директоров Ryanair Дэвида Бондермана, который занимает эту должность с 1996 года, передает УНН.
Кроме того, пенсионный фонд требует, чтобы лоукостер начал подыскивать сменщика для генерального директора Майкла О’Лири, который возглавляет компанию с 1994 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, куда украинцы смогут летать с Ryanair
LAPFF рассчитывает, что оба требования будут выполнены на следующем ежегодном собрании акционеров, которое состоится в сентябре 2019 года. Пенсионный фонд владеет около 1% акций Ryanair, что, согласно уставу компании, позволяет LAPFF создать петицию и попытаться добиться ее поддержки со стороны более крупных инвесторов. И скорее всего, фонд ее получит, так как на последнем собрании акционеров примерно треть инвесторов проголосовали против продления полномочий господина Бондермана.
Инвесторы полагают, что руководство Ryanair утратило со временем способность вести компанию к успешному будущему. Как ранее информировал УНН, сейчас лоукостер переживает не лучшие времена в связи с многочисленными забастовками персонала, требует улучшения условий труда. Так, из-за забастовки, объявленной пилотами и бортпроводниками авиакомпании Ryanair в Германии, ирландской авиакомпании пришлось отменить 150 рейсов, запланированных на 12 сентября.
Следует отметить, что миноритарный акционер (миноритарий) — акционер компании (физическое или юридическое лицо), размер пакета акций которого не позволяет ему непосредственно участвовать в управлении компанией (например, путем формирования совета директоров). Такой пакет акций называется “неконтролирующим”. Миноритарные акционеры имеют малую долю пакета акций, среди их преимуществ является возможность получить дивиденды и при этом не понести сильный ущерб.