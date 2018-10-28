Інвестори Ryanair вимагають зміни голови правління і генерального директора

Крім того, пенсійний фонд вимагає, щоб лоукостер почав підшукувати змінника для генерального директора Майкла О’Лірі, який очолює компанію з 1994 року.

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LAPFF розраховує, що обидві вимоги будуть виконані на наступному щорічному зібранні акціонерів, яке відбудеться у вересні 2019 року. Пенсійний фонд володіє близько 1% акцій Ryanair, що, згідно зі статутом компанії, дозволяє LAPFF створити петицію і спробувати домогтися її підтримки із боку більш великих інвесторів. І швидше за все, фонд її отримає, оскільки на останніх зборах акціонерів приблизно третина інвесторів проголосували проти продовження повноважень пана Бондермана.

Інвестори вважають, що керівництво Ryanair втратило з часом здатність вести компанію до успішного майбутнього. Як раніше інформував УНН, зараз лоукостер переживає не найкращі часи у зв’язку з численними страйками персоналу, що вимагає поліпшення умов праці. Так, через страйк, оголошений пілотами та бортпровідниками авіакомпанії Ryanair у Німеччині, ірландській авіакомпанії довелося скасувати 150 рейсів, запланованих на 12 вересня.

Слід зазначити, що міноритарний акціонер (міноритарій) — акціонер компанії (фізична або юридична особа), розмір пакету акцій якого не дозволяє йому безпосередньо брати участь в управлінні компанією (наприклад, шляхом формування ради директорів). Такий пакет акцій називається “неконтролюючим”. Міноритарні акціонери мають малу частку пакету акцій, серед їхніх переваг є можливість отримати дивідендів і при цьому не понести сильного збитку.