Стало відомо, куди українці зможуть літати на Ryanair
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українці зможуть подорожувати літаками Ryanair до Барселони, Братислави, Гданська, Кракова, Познані, Стокгольма, Вільнюса, Варшави, Вроцлава та низки інших міст. Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі, передає кореспондент УНН.
“Ryanair перевозитиме пасажирів з двох основних аеропортів України. За 10 новими напрямками з Києва — до Барселони, Братислави, Гданська, Кракова, лондонського „Станстеда“, Познані, Стокгольма, Вільнюса, Варшави, Вроцлава та 5-ма новими маршрутами зі Львова — до Дюссельдорфа, Кракова, Лондон-Станстед, Меммінгена та Варшави”, — сказав він.
У авіакомпанії зазначили, що 40% подорожуючих складатимуть туристи з Європи до України.
“На початку роботи компанії в України, ми очікуємо, що 40% подорожуючих, будуть європейці, які літатимуть до України”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.