Стало известно, куда украинцы смогут летать на Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинцы смогут путешествовать самолетами Ryanair в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает корреспондент УНН.
"Ryanair будет перевозить пассажиров из двух основных аэропортов Украины. За 10 новыми направлениями из Киева - в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, лондонский "Станстед", Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и 5 новыми маршрутами из Львова - в Дюссельдорф, Краков, Лондон-Станстед, Мемминген и Варшаву", - сказал он.
В авиакомпании отметили, что 40% путешествующих будут составлять туристы из Европы в Украину.
"В начале работы компании в Украине, мы ожидаем, что 40% путешественников, будут европейцы, которые будут летать в Украину", - сказал он.
Как сообщал УНН, первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукост за 10 евро.