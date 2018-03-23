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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16838 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21746 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67295 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76182 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102109 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109227 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116582 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133042 просмотра

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Стало известно, куда украинцы смогут летать на Ryanair

Стало известно, куда украинцы смогут летать на Ryanair

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинцы смогут путешествовать самолетами Ryanair в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает корреспондент УНН.

"Ryanair будет перевозить пассажиров из двух основных аэропортов Украины. За 10 новыми направлениями из Киева - в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, лондонский "Станстед", Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и 5 новыми маршрутами из Львова - в Дюссельдорф, Краков, Лондон-Станстед, Мемминген и Варшаву", - сказал он.

В авиакомпании отметили, что 40% путешествующих будут составлять туристы из Европы в Украину.

"В начале работы компании в Украине, мы ожидаем, что 40% путешественников, будут европейцы, которые будут летать в Украину", - сказал он.

Как сообщал УНН, первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукост за 10 евро.

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